محافظ المنوفية يوجه بتوفير أخصائى بالوحدات الصحية للتوعية بوسائل تنظيم الأسرة

عقد اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة جهود المحافظة فى ضبط النمو السكانى والحد من الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات باعتبارها قضية أمن قومى تتطلب تضافر كافة الجهود.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرى الإدارات الصحية وإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، وعدد من الرائدات الريفيات، ومديرى إدارات شئون المرأة والأزمات بالديوان العام.

فى بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بملف الزيادة السكانية وتنفيذ خطة طموحة لخفض تلك المعدلات والتى تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقى المحافظات فى حصولها على أعلى نسبة تعليم مما يؤهلها فى خفض معدلات الزيادة السكانية، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولا سيما الدور الحيوى والرئيسى للأوقاف والكنيسة من خلال الخطب والدروس الدينية وتوعية المواطنين بخطورة المشكلة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة لخلق جيل متميز وواعى يشارك فى التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة مؤشرات الزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية بمختلف قرى ومراكز المحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات للحد من تلك الظاهرة وكذا العقبات التى تحول دون الوصول لأعلى معدلات الإنجاز، ووجه محافظ المنوفية بضرورة توفير أخصائى بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة للتوعية بأهمية وسائل تنظيم الأسرة، وكذا تكليف الرائدات الريفية بتكثيف الزيارات المنزلية لنشر المعلومات الصحية الصحيحة بخطورة الزيادة السكانية للوصول إلى أعلى نسب مستهدفة، فضلاً عن زيادة عدد القوافل الطبية المتنوعة للوصول للقرى والنجوع، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير المزيد من الرائدات الريفيات لتغطية جميع أنحاء المحافظة، كما أكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة الزيادة السكانية من خلال فتح عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ المنوفية بعقد لقاء موسع بجميع الجهات المعنية بالقضية السكانية لوضع عدد من الخطط والمقترحات للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة، مشيراً إلى دعمه المتواصل لكافة الجهات فى هذا الشأن ولا سيما أن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التى تواجه أى أهداف تنموية منشودة.