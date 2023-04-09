خروج قطار يحمل قصب عن مساره شمال أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت البصيلية بمركز إدفو محافظة أسوان، مساء اليوم، الأحد، حادث خروج قطار ديكوفيل "قطار القصب" عن مساره دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرط إدفو، يفيد بوقوع حادث خروج قطار ديكوفيل "قطار قصب" مخصص لحمل كميات من محصول قصب السكر لنقلها من الأراضى الزراعية وتوريدها لمصنع سكر إدفو، وفى نطاق البصيلية بمركز إدفو خرجت بعض العربات عن مسارها.

ولم يسفر الحادث، عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.