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حياة كريمة.. وحدات سكنية و6 مدارس ونقاط إسعاف ومجمعات زراعية بـأسوان "التفاصيل"

الأحد، 09 أبريل 2023 06:00 ص
حياة كريمة.. وحدات سكنية و6 مدارس ونقاط إسعاف ومجمعات زراعية بـأسوان "التفاصيل" مدارس جديدة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جهودها لتطوير الريف المصرى، فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان:
 
1- تعد قرية سلوا بحرى إحدى القرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان والمدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية.
2- يعيش فى القرية نحو 45 ألف و300 نسمة يستفيدون من مشروعات المبادرة.
3- تضم قرية سلوا بحرى 6 توابع وقرى فرعية تابعة لها.
4- من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية مشروع إنشاء الوحدات السكنية بالحجندية بنسبة 85 % لكل منهما.
5- وتضم مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد محمود طه الإبتدائية بنجع المساعيد ، ومدرسة أبوعيد الإبتدائية ، ومدرسة جعفر الصادق الإبتدائية ، ومدرسة الشهيد أحمد الليثى الإبتدائية ، ومدرسة الحجندية الإبتدائية بنسب تنفيذ 100%.
6- ومشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بنسب 98 %.
7- ومشروع إنشاء وحدة الإسعاف.
8- ووحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 95 %.
9- ومشروعات تطوير مركز شباب أبو عيد بنسبة 85 % لكل منهما.
10- ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت إلى 75 %.
 
تطوير المدارس
تطوير المدارس

تطوير مراكز الشباب
تطوير مراكز الشباب

مبان خدمية
مبان خدمية

محولات كهربائية
محولات كهربائية

مدارس جديدة_1
مدارس جديدة_1

مدارس سلوا بحرى
مدارس سلوا بحرى

مشروع إسكان الحجندية
مشروع إسكان الحجندية

نقاط إسعاف جديدة
نقاط إسعاف جديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية
 

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