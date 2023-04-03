محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات الوحدات البيطرية فى قرى "حياة كريمة"

أسيوط - هيثم البدري

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها، بقطاع الطب البيطرى بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، والعمل على تذليل كافة العقبات، لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الطب البيطري ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في الارتقاء بالخدمات البيطرية وللحفاظ على الثروة الحيوانية بمراكز ومدن المحافظة مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز الوحدات البيطرية بأحدث الأجهزة الطبية مشددا على أهمية التنسيق والمتابعة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى وتقدم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المشروع القومي المهم والمتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى مشيدًا بالجهود المبذولة في توفير خدمات على أعلى مستوى بقرى حياة كريمة ومنها 35 مجمع زراعي تم إنشائه بتكلفة تصل إلى 259 مليون جنيه يضم وحدات بيطرية على أعلى مستوى لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة اجمالية تصل إلى 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.