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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مكتب بريد وسوق مطور بقرية الرياض

الأحد، 09 أبريل 2023 08:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مكتب بريد وسوق مطور بقرية الرياض جانب من الأعمال
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إن قرية الرياض وبهبشين يشهدان تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كغيرهما من قرى المركز.

وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى  التجهيزات والتشطيبات الجاري تنفيذها بمشروع السوق المطور بقرية الرياض وكذالك أعمال التشطيبات والتجهيزات بمكتب بريد قرية الرياض المطور ،فيما تتواصل اعمال ترفيق مشروع السوق المطور لقرية بهبشين، ، واستمرار أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية بهبشين، بجانب الانتهاء من تركيب سور الموقف النموذجى لقرية بهبشين والانتهاء من تركيب الباكيات الخاصة بالموقف.

 

 

 

 

 


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