مركز شباب بلفيا بطلا للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية فى خماسى كرة القدم المرحلة السنية من "20 - 30سنة"، بمحافظة بنى سويف والتى نفذتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة " تحت شعار "الرياضة حياة"، وذلك بإشراف من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة و تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

وقال مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، أن ختام الدورة التى شهدها نادى الشباب الرياضى بمدينة بنى سويف ، قد فاز بها فريق مركز شباب بلفيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نادى الشباب ، بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 ، وتم تسليم كأس الدورة لصاحب المركز الأول "فريق بلفيا" والذى سيمثل المحافظة فى التصفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة شارك فيها 16 نادى ومركز شباب، تم تقسيمها إلى مجموعتين ، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق "بلفيا ، مدينة ناصر، تزمنت الشرقية،أبو سليم ،منقريش ، الجزيرة ،كوم أبو خلاد ، نادى الشباب"، وأقيمت مبارياتها على ملعب مركز شباب منقريش، في حين ضمت المجموعة الثانيةالتي أقيمت مبارياتها على ملعب مركز شباب البرانقة _فرق " بنى سليمان، العواونة، البرانقة ، تلت ، سدمنت الجبل ، طحا بوش، بياض العرب ، نادى سمسطا".

وصعد إلى الدور قبل النهائى من المجموعة الأولى "بلفيا ونادي الشباب" ومن الثانية فرق "البرانقة وطحا بوش"، حيث فاز فريق بلفيا على البرانقة، ليقابل نادي الشباب بعد فوزه على طحا بوش، ويحسمها فى المباراة النهائية بحصد البطولة بركلات الترجيح.