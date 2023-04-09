جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية

سوهاج – محمود مقبول

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى، برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية "الخمور" بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه عبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي وبلال الكتاتنى رئيس قسم الأمن الجمركى فى الراكب أ. ر. س نظرا لارتباكه .

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص x-ray بمعرفة مصطفى عزوز مرسى، تحت اشراف حسن ابوكريشة مدير ادارة الفحص تلاحظ وجود عدد من الزجاجات المتماثله .

وبالعرض على ممدوح عبدالشافى مدير جمرك مطار سوهاج قرر تكليف عمرو السيد مدير الحركة وأمل الفالح بسيونى مأمور الحركة بتفتيش حقائب الركب فتبين وجود 6 زجاجات من المشروبات الكحولية "الخمور"، أنواع مختلفة مخبأة بين طيات ملابسه أسفل الحقيبة بشكل يصعب الوصول إليه .

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم6 لسنة 2023، وحرره عبدالعزيز فؤاد.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية ، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى .