ضبط عامل أثناء عودته بمطار سوهاج لارتكابه واقعة تزوير

تمكن ضباط قسم مطار سوهاج الدولى، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامه بإنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت لقيامه بتزوير شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به وإستخدامها في إستخراج جواز سفره.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بضبط عامل قام بتزوير شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به وذلك أثناء أنهاء إجراءات الوصول الخاصة به بمطار سوهاج الدولى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورد محضرا لمركز شرطة جرجا محرر بمعرفة قسم جوازات مطار سوهاج الدولي ضبط السيد ع ا ع 24 سنة عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات يحمل جواز سفر أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، لقيامه بتزوير شهادة إنهاء الخدمة العسكرية وإستخدامها فـي إستخراج جواز سفره.

تم التحفظ على المتهم والمستند وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وواقعة التزوير.