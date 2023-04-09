جامعة المنصورة الجديدة تنظم ندوة "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

حضر الندوة عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة والجهاز الإداري، ولفيف من طلاب الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الندوة بداية لعدد من اللقاءات الدينية المزمع عقدها لمنتسبي جامعة المنصورة الجديدة، يتم خلالها استضافة عدد من القامات الدينية التي من شأنها تقديم العلم والفائدة والثقافة لطلاب جامعة المنصورة الحديدة ، مشيدًا بمستواهم الأخلاقي والعلمي في الكثير من المجالات.

وأبدي الدكتور سالم عبد الجليل سعادته بوجوده في رحاب الجامعة التي باتت تحقق تطورًا وتقدمًا ملموسًا على كافة المستويات رغم حداثة عهدها ، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة مشاركة الطلاب بالعديد من المسابقات المحلية والاقليمية.

وقام الدكتور سالم عبد الجليل خلال الندوة الدينية مناقشة عددًا من المعاني، منها النية، وضرورة استحضار الهمة، ومعالي الأخلاق لتحقيق النجاح والتفوق، وكذلك معنى الإيمان، والاحتساب، ومجاهدة النفس، والخشوع، والرضا بالله، بالإضافة إلى الصورة السليمة للعبد الصالح.

كما تناول عبد الجليل مفاهيم التوكل الصحيح على الله، والقضاء والقدر، ومخالفة الهوى، والإخلاص، وموانع المغفرة، ومجاهدة المعصية، موجها الطلاب بأهمية إدارة الوقت، والصدق، والأخذ بالأسباب، مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى.

اختتمت الندوة الدينية بتكريم رئيس جامعة المنصورة الجديدة، للشيخ سالم عبد الجليل تكريمًا وترحيبًا واحتفاء به، موجها له الشكر والتقدير علي اللقاء والنقاش الديني المفتوح بين الطلاب.