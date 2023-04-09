جامعة الإسكندرية تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية من خلال بوابة مصر للوظائف الحكومية، عن حاجتها لعدد من الوظائف، منها مدير عام مشروعات البيئة، شرط أن يكون اجتاز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ويتميز بالقدرة على القياده والتوجيه والألمام بإحدى اللغات الأجنبية واستخدام الحاسب الآلى، وأن يكون قضى مدة بينية قدرها عام على الأقل من المستوى الوظيفى الأول أ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

كما أعلنت عن حاجتها لمنصب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومنصب أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى يتواءم مع طبيعة العمل وأن يكون قضى مدة بينية قدرها عام على الأقل من المستوى الوظيفى الاول أ أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة وذلك على الطلب المعد لذلك لدى الامانه الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية وتسلم باليد للامانه الفنية للجنة الوظائف بمقر إدارة الجامعة بالشاطبى اعتبارا من نشر اعلان الوظائف ولمدة 30 يوما .