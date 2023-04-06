جامعة الإسكندرية تنظم لقاءً تعريفيا بمنح هيئة الفولبرايت الأحد المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بالتعاون هيئة الفولبرايت يوم الأحد المقبل 9 أبريل، لقاء تعريفى بمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا عبر تطبيق زووم.

واستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى وقت سابق، وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية، برئاسة الدكتورة ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون، والتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة فى تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بجامعة الإسكندرية، فضلًا عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأمريكية، وذلك بحضور انواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الطب والهندسة والعلوم والآداب والصيدلة، ومديرو مكتب العلاقات الدولية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو" بجامعة الإسكندرية.

وتم خلال اللقاء استعراض البرامج والفرص التى تتيحها الهيئة للطلاب المصريين وهى مفتوحة للتقديم الآن لطلاب ما بعد التخرج لتطوير مهاراتهم على كافة المستويات وهى ممولة تمويل كامل من هيئة الفولبرايت وتلبى كل الاحتياجات لمن يريدون أن يطورا أنفسهم على مستويات مختلفة، ومنها برنامج الماجستير وأبحاث مابعد الدكتوراة، فضلا عن وجود برنامج جديد لطلاب الدكتوراة بجامعة الإسكندرية لعمل إشراف مشترك مع أساتذة الجامعات الأمريكية، وبرنامج للمهتمين بتطوير مهاراتهم الفنية مثل الرسم والتصوير والتصميم والسينما عن طريق الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير، وبرنامج ال MBA 4 والذى يهدف إلى بناء الكوادر الإدارية وتطوير الأداء الإدارى داخل الجامعة عن طريق الالتحاق ببرامج أكاديمية متخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج لخريجى كليات دار العلوم والدراسات الإسلامية والقانون والترجمة، بالإضافة لبرنامج FOREIGN language teacher والذى يعد فرصة لمدرسى اللغة الانجليزية بالجامعات والمدارس المصرية للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لكى يطور من نفسه فى مجال تخصصه كما يمكنه أيضا تدريس اللغة العربية للمجتمع الأمريكى، كما تم استعراض منح لأبحاث ما بعد الدكتوراه والمحاضرات الأونلاين التى يمكن أن يستفيد منها الطلاب من خلال الاستماع إلى معلومات تساعدهم فى تطوير مهاراتهم فى مجالات تخصصهم.