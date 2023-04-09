ثقافة الأقصر تنعش الحركة الثقافية فى القصور المختلفة لدعم الشباب والأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

انتعاشة ثقافية كبيرة يقدمها فرع ثقافة الأقصر خلال أيام وليالى شهر رمضان المبارك الحالى، حيث تم تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المختلفة، وذلك ضمن برنامج فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك لدعم الأطفال والشباب والكبار حول مدن وقرى الأقصر عبر القصور الثقافية المختلفة.

وبدأت الفعاليات الرمضانية حول الأقصر، بتنظيم قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكى عن "الصوم" سردتها هناء يونس مسئولة القصر، وورشة حكى عن "فانوس رمضان" قدمتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "زينة رمضان بورق الفوم" تنفيذ رحمة أحمد محمد مسئولة بالقصر، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "مظاهر الاحتفال بشهر رمضان" نفذتها أروى أحمد الصاوى بالمكتبة، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية لتصميم فوانيس رمضان باستخدام ورق الفوم نفذتها سمر محمد، حيث جاءت الفعاليات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للاحتفال بشهر رمضان المبارك، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر.

كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الانتصارات والإنجازات فى شهر رمضان" تحدث خلالها مدحت محمود عن أهم الانتصارات فى الشهر الكريم، وعن صحابة رسول الله وما تحقق من إنجازات عظيمة على أيديهم، والانتصارات التى حققها المسلمون على أعدائهم فى هذا الشهر، وأن مجالات الانتصار فى رمضان بالنسبة للمؤمن لا تقتصر على هذا الجانب فقط بل منها ومن أعظمها الانتصار على النفس ومجاهدتها والارتقاء بها، ونظم قصر ثقافة الأقصر الليلة الأولى من ليالى رمضان الثقافية وتضمنت عدة محاضرات الأولى بعنوان "الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان"، حيث أوضح بها الدكتور حسين السيد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف دور الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان، والثانية بعنوان "خصائص شهر رمضان" تناول خلالها الشيخ محمد محمود -إمام وخطيب إدارة أوقاف البياضية بمديرية الأوقاف بالأقصر- الذى أكد أن مصر لا تنحنى أبدا لأنه وراءها رجال يضحون بأرواحهم فداء للوطن، الثالثة بعنوان"عفة اللسان" أوضح بها الشاعر شعبان شلبى أن الإنسان مخبوء وراء لسانه وإذا تكلم ظهر وأبلغ أنواع الكلام عدم الكلام، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد دينى للمنشد يحيى بحر ألقى قصيدة"فى ذكر رمضان"، وقصيدة شعرية بعنوان"جماله والله" للشاعر يحيى سمير، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فانوس رمضان"، وورشة خامات يدوية بعنوان"خواتم من النحاس" نفذها فنانات القصر، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الأقصر القومية للموسيقى العربية وقدمت أغنية "بسم الله" غناء المجموعة، أغنية"عليك سلام الله" غناء سيد موسى.

أما فى الليالى الساهرة فقد نظم قصر ثقافة بهاء طاهر الليلة الأولى من ليالى رمضان الثقافية وتضمنت محاضرة بعنوان "تجمل بالأخلاق" تحدث الشيخ شعبان شلبى، عن شهر رمضان والخصال الطيبة التى يجب يلتزم بها فى شهر رمضان المبارك وغير شهر رمضان، وقدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة عماد عبد الكريم العديد من الأغانى والإنشاد الدينى، أعقبها فقرة التنورة للفنان أحمد سلامة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية عن أشكال مختلفة من الطبيعة نفذتها جيهان حسين، أعدت ورشة الحكى مع الأطفال عن" العشرة الأوائل من شهر رمضان وفضائل شهر رمضان" سردتها ناهد نصر الدين محمد.

وفى الليلة الثانية عقدت محاضرة عن "العمل فى شهر الصوم" تناول خلالها الشيخ محمد أحمد عبيد من الأوقاف أن شهر رمضان المبارك شهر الاجتهاد والعمل وأداء الطاعات، وأعدت فقرة مواهب للأطفال رواد القصر فى الغناء والشعر، وورشة حكى قصة" الأرنب الكسلان" سردتها ناهد نصر الدين محمد، وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق رقصة "التحطيب، النزاوي".

وفى الليلة الثالثة عقدت محاضرة عن "شهر التراحم والتلاحم" تناول خلالها الشيخ أبو الحسن محمد أهمية شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وصلة الأرحام، ومحاضرة عن "اليتيم" تحدث بها الشاعر شعبان شلبى عن شهر رمضان الكريم والرحمة والسكن والعطف على اليتيم، وقدمت ورشة حكى عن "فضائل صيام شهر رمضان المبارك" ألقتها صفية عيد من وعظ الأقصر، ونفذت ورشة فنية عن شهر رمضان"رسم فانوس رمضان" تنفيذ جيهان محمد حسين، واختتمت بفقرة الإنشاد الدينى للفنان جابر المبلى وفرقته.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية بقصر ثقافة حسن فتحى، للشاعر أحمد شمس الدين الأمير، حيث ألقى قصيدة "صوم رمضان"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال تنفيذ محمد إبراهيم محمد، كما نظم قصر ثقافة الطود قافلة ثقافية بمركز شباب المهيدات بالطود، حيث عقدت محاضرة بعنوان "لصوص رمضان" أوضح بها ناصر خليل مسئول القصر، أن من لصوص رمضان كل ما يستهلك الوقت دون استغلاله فى أوجه الخير خلال الشهر الفضيل، ومجالس الغيبة والنميمة، وأيضا من لصوص رمضان البخل الذى يحرمك من أفضل ثواب فى رمضان ويحرم الفقير من هذا الخير، فيما تم تنظيم أمسية شعرية للشاعر أسعد محمد، وألقى قصيدتى "فى فضل الله، رضا القيوم"، والشاعر وليد الضوى قصيدتى "جناح مكسور، حياتي"، الشاعر أحمد مصطفى قصيدة بعنوان "جرحك"، بالإضافة إلى ذلك أقيمت مسابقة ثقافية وأسئلة عامة للجمهور أدارها نصر محمد، وفقرة تنمية المواهب لأطفال القرية إنشاد الدينى وغناء وشعر للدكتور بستانى النداف، واختتمت الاحتفالية بعرض فقرة الإنشاد الدينى للمنشد عبدالله حسن ألقى قصيدة" فى حب الرسول والمنى رضاك"، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر، حيث يشهد برنامج الفرع عدداً كبيراً ومتنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة احتفالاً بالشهر الكريم.

أما فى القوافل الثقافية فقد نظم قصر ثقافة الطود قافلة ثقافية بمركز شباب العديسات قبلى بالطود، والتى عقدت بها محاضرة بعنوان"رمضان دعوة إلى الائتلاف" تناول خلالها ناصر خليل مسئول القصر، أن الله أوجب عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر الطاهر محمود ألقى قصيدتى "مشاعر، من أكون"، الشاعر وليد الضوى قصيدة "حبيبتي"، الحاج عبدالمعطى محمود ومجموعة من فن الواو، وبعض التواشيح للشيخ أحمد النوبى، كما أقيمت مسابقة ثقافية ودينية أسئلة عامة للجمهور أدارها نصر محمد، وعرض فقرة تنمية المواهب لأطفال القرية من إنشاد وغناء وشعر للدكتور عبد المعطى أحمد، واختتمت الاحتفالية بعرض فقرة الإنشاد الدينى للشيخ على أبوطالب، وورشة رسم على الوجه للدكتور أحمد الضوى وريهام أحمد، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر حيث يشهد برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة احتفالا بالشهر الكريم.



الأقصر تنظم فعاليات ثقافية وورش فنون وقافلة ثقافية



الأمسيات الرمضانية فى قصور ثقافة الأقصر



العروض المبهجة فى ليالي شهر رمضان



بهجة الأناشيد الدينية فى قصور الثقافة بالأمسيات المختلفة



ثقافة الأقصر تنظم قوافل وأمسيات ومحاضرات رمضانية



جانب من الأنشطة الثقافية الرمضانية بالأقصر



جانب من تعليم الأطفال الرسم والتلوين بفعاليات رمضان



حضور الأمسيات الرمضانية فى قصور ثقافة الأقصر



حضور الأمسيات فى قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر



سهرات رمضانية بمحافظة الأقصر



فرص الإنشاد الدينى فى قصور ثقافة الأقصر



فعاليات ثقافية متنوعة فى قصور ومراكز الأقصر



فقرات إنشاد دينية وتنورة في سهرات رمضانية بمحافظة الأقصر



مسرح عرائس لدعم الأطفال فى ليالي رمضان