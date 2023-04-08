الأقصر تنظم فعاليات ثقافية وورش فنون وقافلة بقصر ثقافة حسن فتحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر، تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث أقام قصر ثقافة حسن فتحي الليلة الأولى من ليالى رمضان الثقافية وتضمنت محاضرة بعنوان"حرب العاشر من رمضان شرف وكرامة"، والتي تناول خلالها سيد صدقي مسئول القصر، عن الظروف السياسية والدولية وأسباب الحرب والتحديات والصعوبات التي واجهت الجيش المصري وحرب العاشر من رمضان حرب كرامة وشرف.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية بقصر ثقافة حسن فتحى، للشاعر أحمد شمس الدين الأمير، حيث ألقى قصيدة "صوم رمضان"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال تنفيذ محمد إبراهيم محمد، كما نظم قصر ثقافة الطود قافلة ثقافية بمركز شباب المهيدات بالطود، حيث عقدت محاضرة بعنوان "لصوص رمضان" أوضح بها ناصر خليل مسئول القصر، أن من لصوص رمضان كل ما يستهلك الوقت دون استغلاله في أوجه الخير خلال الشهر الفضيل، ومجالس الغيبة والنميمة، وأيضا من لصوص رمضان البخل الذي يحرمك من أفضل ثواب في رمضان ويحرم الفقير من هذا الخير.

فيما تم تنظيم أمسية شعرية للشاعر أسعد محمد، وألقى قصيدتي "في فضل الله، رضا القيوم"، والشاعر وليد الضوي قصيدتي "جناح مكسور، حياتي"، الشاعر أحمد مصطفى قصيدة بعنوان "جرحك"، بالإضافة إلى ذلك أقيمت مسابقة ثقافية وأسئلة عامة للجمهور أدارها نصر محمد، وفقرة تنمية المواهب لأطفال القرية إنشاد الديني وغناء وشعر للدكتور بستاني النداف، واختتمت الاحتفالية بعرض فقرة الإنشاد الديني للمنشد عبدالله حسن ألقى قصيدة" في حب الرسول والمنى رضاك"، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وينظمها فرع ثقافة الأقصر، حيث يشهد برنامج الفرع عدداً كبيراً ومتنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة إحتفالاً بالشهر الكريم.



الأقصر تنظم فعاليات ثقافية وورش فنون وقافلة ثقافية