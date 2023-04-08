تعاقدات مع شركات النقل لتسهيل انتقال موظفى البيئة للعاصمة الإدارية.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

وعقدت الوزيرة اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، فى بيت القاهرة التابع للوزارة، بحضور رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، ورئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الدكتور طارق العربى، والدكتورة شيرين فكرى مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة،، لمناقشة آليات الانتقال، والرد على التفاصيل والتساؤلات المطروحة حول عملية الانتقال لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ومزاياه بالنسبة للعاملين والموظفين بالوزارة، ومواقع التسكين ومواعيد العمل، وكافة الترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين، وذلك من أجل ايضاح الصورة بالكامل حول عملية الانتقال، و توصيلها بصورة أفضل لموظفى الوزارة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديد، سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، لما هناك من إمكانيات أكثر تطوراً من أجل مواكبة لمتطلبات العصر، و تلبية كافة متطلبات التحول الرقمي، وهو الأمر الذى يساعد على خلق بيئة مناسبة للعمل، مشيرة إلى أهمية وجود جميع الوزارات فى نفس المكان، وهو ما سيسهل ويسرع من وتيرة العمل بالوزارة وتطويره، خاصة بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى للوزارة وجهازيها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وشددت الوزيرة ياسمين فؤاد خلال لقائها قيادات الوزرارة، على الحرص فى تذليل كافة العقبات أمام موظفيها، وتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات المرنة لمساعدهم على التكيف مع الانتقال خاصة للسيدات، وبحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة، بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وكذلك تحديد مسارات النقل لتخفيف العبء عن الموظفين.