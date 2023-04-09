تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى والتنبيهات الزراعية

كتبت أسماء نصار

تشير توقعات مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى حدوث بعض التقلبات خلال الأسبوع الحالى حتى الثلاثاء، تتمثل فى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد في الوجه البحري، والأحد والإثنين فى جنوب الصعيد، ثم عودة قوية للبروده بداية من الإثنين فى الوجه البحري، ومن الثلاثاء فى الوجه القبلي، حيث تصل الحرارة ليلا إلى 11 - 12 ° م مرة تانية".



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- ارتفاع فى درجات حرارة النهار تصل لقيم عالية ايذاناً بالدخول فى نقرات الصيف المبكر حتى الاثنين .

2- تشكل هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والاتربة

3- امطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة فى مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة واحياناً بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة .

4- ممنوع ري القمح “المتأخر " حتى الاثنين على الاقل.

5- المتابعة الدقيقة للتحديثات لمزارعي البطاطس الصيفي لضبط ميعاد التقليع بعيد عن الامطار وكذلك مناشر الكمون في وجه بحري .

6- الحفاظ على اشجار المانجو والزيتون من الرياح الساخنة المتوقعة خاصة يوم الأحد.