تصدير 30 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و687 شاحنة و44 سيارة.

وأكدت الهيئة أن شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 349 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، و338 شاحنة و10 سيارة

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة POSREY PULKER وعلي متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير إلي الهند والسفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى FIRST BRIDGE، بوسيدون إكسبريس والحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و290 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين أيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، أيلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1330 راكبا بموانئها المختلفة .