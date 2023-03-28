موانئ البحر الأحمر : تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لإندونيسيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 59 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 838 شاحنة و 18 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و283 شاحنة و13 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56 آلاف طن بضائع، و555 شاحنة و5 سيارة .

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة MA Ocean Silver وعلى متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية1، دليلة وعمان وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ، عمان وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و272 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1434 راكب بموانيها .





