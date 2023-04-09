بدء توريد "قمح توشكى" لصوامع أسوان كأول باكورة للذهب الأصفر فى مصر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استلام أول بشائر محصول حصاد القمح المحلى المورد من مزارع مشروع توشكى، والتى تم تسليمها إلى بنكر إدفو التابع لشركة مطاحن مصر العليا، كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية ، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى.

يأتى ذلك نظراً لاعتبار أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها وفقاً لطبيعة الطقس الحار ، وارتفاع درجات الحرارة بها، وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتذليل أى معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام ، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية ، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.