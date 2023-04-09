بالأسماء.. 301 مسجد للاعتكاف فى الثلث الأخير من شهر رمضان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حددت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ، وشملت 301 مسجداً على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، بهدف إجراء سنة الاعتكاف فيها خلال شهر رمضان الحالي لعام 1444 هجرية.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في مركز كفر الشيخ، الفتح، والخياط، والنور الشرعية، بن تيمية، النصر «الملك»، الرحمة، سيدي طلحة، وسيدي قطب، وسيدي مبارك، والفجر بقرية إريمون، والقبلي عزبة الشيخ، مركز كفر الشيخ، والمسجد الكبير، بقرية البخانيس، مركز كفر الشيخ، ومسجد الخزعلي بقرية الحمراء، مركز كفر الشيخ، ومسجد سيدي مصباح ، بقرية صندلا، بمركز كفر الشيخ، علاوة على مساجد أخرى، ننشرها بالتفصيل المسجد والموقع والإمام المشرف على المسجد.

وتبين من خريطة المساجد المحدد إقامة سنة الاعتكاف فيها تحديد 32 مسجدًا بإدارة غرب كفر الشيخ، و 12 مسجدًا بإدارة سيدي سالم شرق، و14 مسجدًا بإدارة سيدي سالم غرب، و8 مساجد بإدارة الحامول شرق، و17 مسجدًا بإدارة الحامول غرب، و8 مساجد بإدارة مطوبس بحري، و 53 مسجدًا بإدارة مطوبس قبلي.

وتحديد 15 مسجدًا بإدارة دسوق بحري، و 17 مسجدًا بإدارة دسوق قبلي، و9 مساجد بإدارة الرياض شرق، و4 مساجد بإدارة الرياض غرب، و7 مساجد بإدارة بلطيم، و8 مساجد بإدارة فوه، و23 مسجدًا بإدارة بيلا، و 31 مسجدًا بإدارة قلين، و43 بإدارة كفر الشيخ شرق.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ، شملت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن المساجد التي سوف يجري الاعتكاف بها، موزعة على مستوى مراكز المحافظة، داعياً الله أن يتقبل من جموع الصائمين صالح الأعمال، ويحفظ مصرنا الغالية.