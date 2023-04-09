انقطاع التيار الكهربائى عن 7 مناطق بقرى مركز طوخ اليوم لأعمال الصيانة

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة آمال بركات وكيل الوزارة، فصل الكهرباء اليوم الأحد، الموافق 9 أبريل الجارى، من الساعة 9.30 صباح اليوم، وحتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى المنزلة بمركز طوخ.
وكشفت المديرية، فى بيان لها، عن أن المناطق المتأثرة بالفصل "عزبة صلاح الوكيل - عزبة عبد الحميد بركات - قرية الدير - منطقة المجمع بالدير - جزء من عرب الغديرى - قرية عرب الحصوة - عملية مياه الدير".
وأوضحت كهرباء القليوبية، أنه جرى إبلاغ المناطق المتأثرة بالفصل لتدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار، منعا لوقوع أى مشكلات، موضحة أنه سيتم العمل على إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة بالمنطقة.
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