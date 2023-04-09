انقطاع التيار الكهربائى عن 7 مناطق بقرى مركز طوخ اليوم لأعمال الصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة آمال بركات وكيل الوزارة، فصل الكهرباء اليوم الأحد، الموافق 9 أبريل الجارى، من الساعة 9.30 صباح اليوم، وحتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى المنزلة بمركز طوخ.

وكشفت المديرية، فى بيان لها، عن أن المناطق المتأثرة بالفصل "عزبة صلاح الوكيل - عزبة عبد الحميد بركات - قرية الدير - منطقة المجمع بالدير - جزء من عرب الغديرى - قرية عرب الحصوة - عملية مياه الدير".