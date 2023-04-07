انقطاع الكهرباء عن مدينة قليوب 3 ساعات اليوم لأعمال الصيانة

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى عن مدينة قليوب، اليوم الجمعة، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة اللازمة.

وكشفت مديرية الكهرباء بالقليوبية أن أبرز الأماكن المتأثرة بالفصل "منطقة مستشفى قليوب العام، ثلاجة مصر للاستيراد والتصدير، قرية أبو سنة، قسم قليوب، شركة سيسب، شارع نادي باريس، شارع التحرير، شارع السلطان حسين، شارع العوام، بنك مصر، بنك القاهرة، محطه مياه الزيتون، قرية الزيتون".

وأوضحت كهرباء القليوبية أنه جرى إبلاغ المناطق المتأثرة بالفصل لتدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار، منعا لوقوع أى مشكلات، موضحة أنه سيتم العمل على إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة بالمنطقة.