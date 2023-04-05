رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية بالجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، والتي أقيمت بملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية، وياسر البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

واختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بجامعة كفرالشيخ، بمشاركة طلاب الجامعة، فى ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالدورة، مشيرًا إلى أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات، كما أنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي، حيث إن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة، بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

فى كرة القدم الخماسي بنين، فاز فريق كلية التجارة بالمركز الأول، وكلية الطب البيطري على المركز الثاني وحصل فريق كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثالث.

وفي كرة القدم خماسي بنات، حصد فريق كلية التجارة المركز الأول وكلية تربية رياضية على المركز الثاني بينما حصل فريق كلية الزراعة على المركز الثالث، وفي الكرة الطائرة، حصدت كلية التربية الرياضية المركز الأول وكلية التمريض المركز الثاني وحصلت كلية التجارة على المركز الثالث.

وفي الطائرة بنات حصلت كلية التربية رياضية على المركز الأول وكلية الزراعة على المركز الثانى فى حين حصلت كلية التجارة على المركز الثالث، وفي بطولة تنس الطاولة، فاز بالمركز الأول بنات كلية الذكاء الاصطناعي وكلية تربية رياضية الثانى، وحصلت كلية الذكاء الاصطناعي على المركز الثالث.

وفاز فريق كلية التمريض بالمركز الأول بنين، وفريق كلية العلوم على المركز الثانى، بينما حصل فريق كلية العلوم على المركز الثالث، وأخيراً فاز ببطولة الدارتس المركز الاول كلية الحقوق، وحصل على المركز الثاني كلية طب الاسنان، والمركز الثالث حصل عليه كلية التربية.