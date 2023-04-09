اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الأحد، 09 أبريل 2023 12:52 م
المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج ـ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة قسم الكوثر.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإحرازه السلاح النارى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق. 
 
كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز المنشأة.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على زبائنه، وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وتم القبض عليه وبحوزته 13 جراما من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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جنايات سوهاج

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