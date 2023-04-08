السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأفيون والهيروين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع.د" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والهيروين بدائرة المركز وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وقطع الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" و"م.ي.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليها "ص.ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده أنه أثناء سيرها بالتوك توك فى الطريق العام استوقفها المتهمين وقاما بتهديدها بسلاح أبيض واستوليا منها على المشغولات الذهبية والهاتف المحمول ومبلغ مالي كرها عنها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.