اليوم السابع
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اللحوم بـ165 جنيها.. تعرف على عروض معارض أهلا رمضان فى الجيزة

الأحد، 09 أبريل 2023 09:00 ص
اللحوم بـ165 جنيها.. تعرف على عروض معارض أهلا رمضان فى الجيزة معارض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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واصل معرض "أهلا رمضان" بفيصل تقديم عروضه على كافة أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، خاصة وأنه يتم تزويده على مدار اليوم بمخزون إضافى من السلع فى ظل الإقبال الكبير الذى يشهده.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار السلع الأساسية بمعرض "أهلا رمضان" الكائن في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.
 
-الأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو.
-السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.
-الدقيق بسعر يتراوح ما بين 16 و 17 جنيها.
-الزيت "800 مللي" بسعر 35 جنيها.
-اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو.
-اللحم الكندوز البلدي الصغير بـ195 جنيها للكيلو.
-اللحم المفروم بـ185 جنيها للكيلو.
-السجق البلدي بـ175 جنيها للكيلو.
-الكبدة بـ195 جنيها للكيلو.
-الفراخ البرازيلي بـ85 جنيها للكيلو.
 
ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرضا لـ" أهلا رمضان" تغطى قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم؛ لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في الأسعار من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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