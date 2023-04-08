استمرار ضخ الأرز بمعارض أهلا رمضان بـ15 جنيها للكيلو بدمياط وتحرير 1171 محضرا للمخالفين

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، حيث قامت المديرية بشن حملات متواصلة طوال شهر مارس الجارى ، أسفرت عن تحرير 1171محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ،بالإضافة إلى مخالفة بعض المحال للاشتراطات الصحية وورصد حالات غش تجارى.

وعلى جانب آخر، ، قامت مديرية التموين بالاستمرار فى ضخ الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر 15 جنيهاً للكيلو ، كما قامت بتوزيع 1200 شنط تضم عدد من السلع الغذائية قدمها القائمين على معارض أهلا رمضان على الأسر الأولى بالرعاية وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.