اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار ضخ الأرز بمعارض أهلا رمضان بـ15 جنيها للكيلو بدمياط وتحرير 1171 محضرا للمخالفين

السبت، 08 أبريل 2023 10:50 ص
استمرار ضخ الأرز بمعارض أهلا رمضان بـ15 جنيها للكيلو بدمياط وتحرير 1171 محضرا للمخالفين الأرز
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، حيث قامت المديرية بشن حملات متواصلة طوال شهر مارس الجارى ، أسفرت عن تحرير 1171محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ،بالإضافة إلى مخالفة بعض المحال للاشتراطات الصحية وورصد حالات غش تجارى.
 
 
وعلى جانب آخر، ، قامت مديرية التموين بالاستمرار فى ضخ الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر 15 جنيهاً  للكيلو ، كما قامت بتوزيع 1200 شنط تضم عدد من السلع الغذائية قدمها القائمين على معارض أهلا رمضان على الأسر الأولى بالرعاية وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.
 
 

دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

اخبار التموين

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة