الكنيسة القبطية تحتفل بأحد السعف فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الكنيسة القبطية بمحافظة شمال سيناء اليوم، احتفالها بأحد السعف، بإقامة القداسات فى كنائس المحافظة، وترأس الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، قداس عيد أحد السعف اليوم من كنيسة السيده العذراء مريم، والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد، مع جموع المسيحيين بالمدينة، وسط تأمين رجال الشرطة.

وأوضح البيان أن الاحتفالات أجريت وسط أجواء من الفرح والأمان بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء.