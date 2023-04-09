الكنيسة القبطية تحتفل بأحد السعف فى شمال سيناء

أعلنت الكنيسة القبطية بمحافظة شمال سيناء اليوم، احتفالها بأحد السعف، بإقامة القداسات فى كنائس المحافظة، وترأس الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، قداس عيد أحد السعف اليوم من كنيسة السيده العذراء مريم، والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد، مع جموع المسيحيين بالمدينة، وسط تأمين رجال الشرطة.
وأوضح البيان أن الاحتفالات أجريت وسط أجواء من الفرح والأمان بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، أحد السعف بداية أسبوع الآلام، حيث تتزين الكنائس بـ" سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى.
ويأتى ذلك وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة