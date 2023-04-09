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البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأحد، 09 أبريل 2023 09:31 ص
البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون البابا تواضروس
كتب ـ محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس أحد الشعانين أو أحد السعف، اليوم، بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وحضور الشعب.
 
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، أحد السعف بداية أسبوع الآلام، حيث تتزين الكنائس بـ" سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى. 
 
ويأتى ذلك وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

احد السعف

اسبوع الالام



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