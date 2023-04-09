الكنيسة الأسقفية تستعد للاحتفال بأحد السعف بإعداد جريد النخل

كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

تستعد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بعد قليل، لإقامة قداس الاحتفال بعيد أحد السعف بتجهيز وإعداد جريد النخل، والتى يشارك فيها الأباء والأمهات مع أطفالهم، إذ يرمز لذكرى دخول المسيح أورشليم، حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل.

ومن المقرر أن يترأس صلاة قداس أحد السعف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية غدًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كما سيصلي رئيس الأساقفة قداس خميس العهد بالكنيسة الأسقفية بالجيزة في تمام السابعة مساءًا إذ سيتضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة (سر التناول) والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد.

يختُتم أسبوع الآلام بصلوات الجمعة العظيمة، إذ سيقود رئيس الأساقفة الصلوات من داخل الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة يوم السبت الموافق 15 إبريل بعيد القيامة المجيد حيث يبدأ القداس في تمام الثامنة مساءًا من داخل الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك.