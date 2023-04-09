اليوم السابع
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الكعك بـ100جنيه.. غرفة الجيزة تفتتح معرض منتجات عيد الفطر

الأحد، 09 أبريل 2023 02:35 م
الكعك بـ100جنيه.. غرفة الجيزة تفتتح معرض منتجات عيد الفطر معرض فيصل
كتب إسلام سعيد

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قامت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة بافتتاح وتشغيل معرض فيصل للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد تجهيز أجزاء من المعرض لعرض منتجات ومستلزمات الاسرة المصرية فى العيد من الكعك والبسكويت واللحوم والملابس والاحذية.
 
وأشار ناصر إلى أن معرض فيصل للسلع واللحوم والملابس يتميز بتخفيضات تصل إلى أكثر من 20٪ من أسعار السوق وذلك تيسيرا على المواطنيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير السلع المواطنيين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيده فى إطار المبادرات الرئاسية بالتعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين.
 
ولفت عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة ان المعرض يحتوى على كافة السلع الغذائية من الزيت والأرز والسكر والدقيق والبقوليات بأنواعها واللحوم البلدي والسودانى بأسعار مخفضة  بالإضافة إلى جناح خاص بمتطلبات العيد من الكعك والبسكويت والبيتى فور وجناح مخصص  للملابس  والاحذية بكافة المقاسات للاطفال والشباب والكباروالتى يشارك بها العديد من مصانع الملابس باكتوبر والمنطقة الصناعية بالجيزة.
 
 ونوه عادل رزين  مستشار رئيس غرفة الجيزة أن أسعار سلع العيد تتميز بتخفيض كبير عن المعروض خارج المعرض  وان الأسعار كالتالى للكيلو كعك ساده 100 جنية كعك ساده بدون سكر 110 جنية بسكويت ساده 100 جنية غريبه 120 جنية منين ساده وعجوه وملبن  100 جنيه بتى فور ابيض وشيكولاته ومشكلة 120 بالاضافة إلى أسعار الملابس والأحذية وتتوافر بكل المقاسات وبأسعار تنافسية.

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أسعار السلع الغذائية



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