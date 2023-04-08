الغرفة التجارية بالجيزة: بدء تجهيز معرض فيصل بمستلزمات ومنتجات عيد الفطر

كتب - إسلام سعيد

أعلن عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن غرفة الجيزة بدأت فى تجهيز معرض شارع فيصل بمستلزمات عيد الفطر من الملابس والأحذية، بالإضافة إلى السلع واللحوم، وذلك بأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنيين، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توفير السلع والمنتجات للمواطنيين بأسعار مخفضة وبمواصفات جيدة.

وقال ناصر في بيان له، أن معرض فيصل يواصل استمرار عرض المنتجات والسلع منذ أكثر من ثلاث شهور وساهم بقدر كبير فى إيصال تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنيين واستكمالا لدور الغرفة الاجتماعى فى كافة المناسبات، سيتم تحويل جزء من المعرض لعرض مستلزمات عيد الفطر المبارك من الملابس والأحذية وتخصيص الجزء الآخر للسلع واللحوم ومتطلبات العيد من الكحك والبسكويت وكل ما يلزم الاسر المصرية خلال عيد الفطر.

وأشار عادل رزين المشرف على تجهيزات المعرض أن المعرض سيتم افتتاحه خلال أيام وسيقدم تخفيضات كبيرة للمواطنين على السلع والملابس واللحوم بمناسبة عيد الفطر بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية.