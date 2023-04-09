العمر مجرد رقم.. أمريكيتان تحتفلان بعيد ميلادهما الـ80 بجولة حول العالم شملت مصر

كتبت ــ رباب فتحى

لم تتردد صديقتان أمريكيتان من تكساس "إيلي هامبي وساندي هازيليب" رغم بلوغهما سن الثمانين، فى الاحتفال بعيد ميلادهما بطريقة فريدة، حيث قررتا السفر عبر قارات العالم السبع فى 80 يوما وزارتا خلالها 18 دولة.



القارة القطبية

وتقول صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن مغامرة الصديقتين من دالاس لاقت رواجا كبيرا بين المتابعين على تطبيقات تيك توك وانستجرام، حيث أصبحتا من المشاهير لاسيما بعد إعجاب عشرات الآلاف بصداقتهما الدافئة وروح المغامرة الرائعة التي تجمعهما.

ابتداءً من يناير، بدأت "الجدات المسافرات" ، وهما صديقتان منذ 23 عامًا، رحلتهما في دالاس ، تكساس ، حيث غادرتا في طريقهما إلى القارة القطبية الجنوبية ، حيث اكتشفتا أرضًا من الجليد وطيور البطريق.

وربما تكون هذه رحلة العمر بالنسبة للكثيرين - ولكن ليس هامبي وهازيليب ، اللتين شرعتا في استكشاف القارات السبع الأخرى في العالم.



بالي

وقالتا فى حسابهما على وسائل التواصل الاجتماعى "ذهبنا إلى القطب الشمالي في لابلاند ورأينا الأضواء الشمالية. وتزحلقنا على الجليد. وزرنا زنجبار. ذهبنا إلى مصر والهند ونيبال وبالي واليابان وروما وبالطبع لندن أيضًا."

وقامت إيلى وساندى، وكلتاهما أرملة بنشر صور رحلتهما على حساب تيك توك الخاص بهما الذي حصد 50000 متابع و 900000 إعجاب.

وشاهد المستخدمون الصديقتان وهما ترتديان ملابس متطابقة على أرجوحة في بالي ، وترقصان في نيبال ، ويتم حملهما في عربة في الهند ، وداخل منطاد الهواء الساخن في مصر.

وقالتا "كان الناس يسألوننا ، "هل لديكما تيك توك؟" وكنا نقول لا. وقالت هامبي ربما يجب علينا أن نستخدمه.



الجدات المسافرات

وأضافتا أنهما أصبحتا من مشاهير الـ"تيك توك"، وأصبح الناس يعرفونهما ويتعرفان عليهما فى الأماكن المختلفة.

ووجد الثنائي طريقهما أيضًا إلى جزيرة إيستر ، وشاهدتا الشفق القطبي ، والتقطتا صور للحياة البرية بما في ذلك الفيلة والأسود.

وقالت الصديقتان، إن الناس في جميع أنحاء العالم كانوا يخبرونهما بأنهما مصدر إلهام. ولفتت الصحيفة إلى أن الوباء أدى إلى تأجيل الرحلة، لذلك احتفلت الصديقتان فى الواقع بعيد ميلادهما الـ81 حول القارات السبع.

وأكدتا أن الرحلة التي أمضتا سنوات في التخطيط لها كانت تستحق الانتظار ، كل ما تحتاجان له هو تغيير بسيط في الاسم على مسار الرحلة: أصبح الاسم الرسمي لجولتهما "81 والرحلة مستمرة ".