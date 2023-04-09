اليوم السابع
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خلال الربع الأول من 2023..

الصحة: معهد القلب قدم الخدمة لـ192 ألفا و791 مواطنا وأجرى 749 عملية قلب مفتوح

الأحد، 09 أبريل 2023 10:20 ص
الصحة: معهد القلب قدم الخدمة لـ192 ألفا و791 مواطنا وأجرى 749 عملية قلب مفتوح وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ192 ألفا و791 مواطنا، بالمعهد القومي للقلب، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 مارس 2023.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومي للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 100 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 55 ألفا و115 حالة، واستقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد أكثر من 1500 حالة مرضية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 11 ألفا و339 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة. 
 
وتابع «عبدالغفار» أن المعهد القومي للقلب، أجرى 749 ألف عملية قلب مفتوح، بنسب نجاح تتراوح ما بين 75 إلى 80%، بما يضاهي النسب العالمية، فضلًا عن إجراء 3 آلاف و783 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 16 ألفا و310 تحاليل طبية، بالإضافة إلى 21 ألفًا و883 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، دوبلر، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، موجات فوق الصوتية). 
 
وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه وفقًا لخطة التطوير ورفع الكفاءة بالمعهد، تم تشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية، بتكلفة 35 مليون جنيه، ويتميز باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل جرعات الأشعة، والتصوير المقطعي رباعي الأبعاد، ويتيح إمكانية الكشف عن العيوب الخلقية للشرايين والأوردة، والكشف عن أدق وأصغر الشعيرات الدموية، والكشف عن الأورام متناهية الصغر، وإمكانية الفحص في وقتٍ قصيرٍ، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والأمراض المعدية. 
 
ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد ينفذ خطة تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة المصرية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، بإجراء 4 آلاف و22 قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح.

الصحة

معهد القلب

الخدمة الطبية

المعهد القومى للقلب



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