الشيخ خالد الجمل يكشف أهم مفاجآت مسلسل رسالة الإمام بالحلقة السابعة عشر

وفيما يلي خلاصة رسائل الإمام الشافعي السابعة عشر:

١- الرسالة: "إتباع إجماع المؤمنين فرضا لازما بدليل من القرآن والسنة"

- الخلاصة: (الإجماع هو ما يقره جموع المؤمنون - بضوابط تحديد معيار من يؤخذ بإجماعهم)

٢- الرسالة: "لزوم الإجماع هنا هو أن تلزم جماعة المؤمنون بعضها بعضا في التحليل والتحريم قولا وعملا"

الخلاصة: (قد يكون القانون واتباع أحكامه شكلا حديثا للإجماع في عصرنا الحالي)

٣- الرسالة: الشافعي قائلا لتلميذه يوسف: "ما نفع علم إذا لم يتم تدوينه جيدا ونقله للأجيال القادمة؟ إنه التدوين يا يوسف..! "

الخلاصة: (تراثنا الفقهى ثابت مضمون .. ضمنه تدوينه وحفظه بين التلاميذ وبين أوراق الكتب ونقله جيلا بعد جيل).