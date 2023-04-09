الشرقية تقدم الخدمة الطبية للسيدات بالقنايات ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، بالإدارة الصحية بالقنايات، بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين بكفر سليمان موسى وقرية حوض الطرفة بجانب تقديم الخدمة الطبيه لكبار السن بالمنازل.

اوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف اجراء الفحص الطبي لجميع السيدات من عمر 18 عام فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من 18 إلى 25 عام، ومن 25 إلى 35 عام، وأكثر من 35 عام" وذلك ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص من خلال فرق طبية مدربة من ( أطباء وتمريض، ومدخلي بيانات ورائدات ريفيات) مشيراً إلى أنه تم تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، والتي تقدم خدمات الفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وإجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، وتقديم العلاج اللازم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام والمواطنين من عمر 18حتي 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لأصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين وذلك من خلال فرق طبية مدربه علي التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، بالإضافة لدور الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية في تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.