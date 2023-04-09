اليوم السابع
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الصحة: إعطاء المسافرين للحج لقاحا كورونا والالتهاب السحائى قبل السفر

الأحد، 09 أبريل 2023 01:25 م
الصحة: إعطاء المسافرين للحج لقاحا كورونا والالتهاب السحائى قبل السفر وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأشخاص المسافرين للحج عليهم الحصول على لقاحا كورونا والالتهاب السحائى قبل السفر بوقت كافى، وذلك حرصا علي صحتهم .
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج، تقوم بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

وأشارت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة

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الصحة

الحج

البعثة الطبية للحج

كورونا

الالتهاب السحائى



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