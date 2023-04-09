السجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ع.ك"و" ك.ع.ا"و "ع.ا.ع" و"ي.ك.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ه.ا" كما شرعوا فى قتل المجني عليه"ا.ع" والمجنى عليها"ه.م" بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين مصطفى محمد سلطان ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فترصدوا له فى أحد الأماكن واطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال كما تم إصابة المجنى عليهما بطلقات نارية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ت"و"م.ا" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين والحشيش والشابو، كما تم الحكم عليهما بالحبس عامين، بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر والحشيش والهيروين على نطاق واسع، وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبحوزتهما كميات من قطع الحشيش وتذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.