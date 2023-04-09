الرئيس السيسي يتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر أول

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر أول، وجبة الإفطار.

وتفقد الرئيس السيسي، منذ قليل، في زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.