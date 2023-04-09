اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر أول

الأحد، 09 أبريل 2023 06:47 م
الرئيس السيسي يتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر أول الرئيس عبد الفتاح السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر أول، وجبة الإفطار.

وتفقد الرئيس السيسي، منذ قليل، في زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

3ac3002c-48d2-4e8a-b673-228bb3d66d0b
 

7f9bcbd8-4ff0-404b-9ce2-a01a901692c8
 

8e18b851-d8de-4219-a715-0ea8c2276d29
 

27adc5cf-0634-413f-ad9c-16da91ece03c
 

61b9901c-6e0c-401a-a8ae-c54795f720cc
 

b544dfa4-393c-4b2e-bf8c-c68a3e34271a
 

c01d749b-0132-4bc3-ba1a-d650ddbafb01
 

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

قسم شرطة مدينة نصر

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة