اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 03:19 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الأحد، 09 أبريل 2023 02:10 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من العميد أحمد مجاهد للتعزية فى وفاة الدكتورة علياء على شكرى، والعميد أحمد جودة للتعزية فى وفاة المحاسب يسرى فايد، والعميد شريف محمد تاج الدين للتعزية فى وفاة بهية محمود السيد رزق، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئاسة الجمهورية

وفاة يسرى فايد

وفاة بهية محمود السيد رزق



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