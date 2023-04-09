الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من العميد أحمد مجاهد للتعزية فى وفاة الدكتورة علياء على شكرى، والعميد أحمد جودة للتعزية فى وفاة المحاسب يسرى فايد، والعميد شريف محمد تاج الدين للتعزية فى وفاة بهية محمود السيد رزق، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.