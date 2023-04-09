التنمية المحلية: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بالمشروعات الخضراء الذكية

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يؤكد على قناعة الحكومة المصرية، بأن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، والذى تم عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022، هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التى تأخذ بعين الاعتبار العمل المناخى لتحسين نوعية الحياة.

يأتي ذلك بعد انطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفتح باب التقدم في الأول من أبريل 2023 وحتى نهاية شهر مايو 2023، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار توجه الحكومة المصرية نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلى وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة الأولى من المبادرة ما كانت لتحقق هذا النجاح، لولا الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزى، على رأسها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمحافظات على المستوى المحلى، مشيرا إلى أن الدورة الأولى من المبادرة أثمرت عن حدوث حراك مجتمعى بين فئات المجتمع استعداداً للمشاركة فى الدورات الجديدة بأفضل المشروعات التى تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الإستدامة المرجوة من المبادرة فى مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتوافق مع مسطرة المعايير.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة أبرزت ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التى تواجه المحافظات، وزيادة إدراك المحافظات حول أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك فى إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية على تواصل مع المحافظات بشكل دورى لتعزيز إشراك المجتمعات المحلية فى التحضير للدورة الثانية والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة والدورة الأولى.

وأضاف " آمنة " أن وزارة التنمية المحلية قد تلقت من المحافظات التوصيات والمقترحات الخاصة بالتحسين للدورة الثانية وذلك بناء على الدروس المستفادة من الدورة الأولى، والتى كانت أساس للتحضيرات والتنسيقات الجارية مع اللجنة التنظيمية لأعمال الدورة الثانية.

كما وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين إلى ضرورة حشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلى.

وفى السياق ذاته تزامناً مع انطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تشارك وزارة التنمية المحلية فى ندوة تعريفية حول المبادرة، غداً الاثنين، خاصة بالدورة الثانية من المبادرة وتأتى الندوة بحضور الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزراة التخطيط، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، وذلك بحضور ممثلى المحافظات المختلفة من المواطنين والعاملين بكل محافظة. رابط الندوة التعريفية:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-