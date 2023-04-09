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التعليم: توقيع ولى الأمر إقرارا عند التقدم للمدارس "المصرية ـ اليابانية"

الأحد، 09 أبريل 2023 12:00 ص
التعليم: توقيع ولى الأمر إقرارا عند التقدم للمدارس "المصرية ـ اليابانية" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الالكترونية، وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الإسم التالى، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلى:
 
 
- موافقة ولى الأمر على تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام
 
- موافقة ولى الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة شاملة الكود الأخلاقى والكود السلوكى وكود الزى المدرسى وكود المظهر العام للطلاب وذلك حفاظاً على منظومة العمل بالمدارس وفلسفة أنشطة التوكاتسو.
 
- موافقة ولى الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.
 
- موافقة ولى الأمر على سداد مقدم المصروفات والمصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً علماً بأنه توجد أكثر من منظومة لتسهيل سداد المصروفات لدى المدرسة لولى الأمر إختيار ما يناسبه منها.
 
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg
وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.
 
 

التربية والتعليم

قواعد التقدم للمدارس المصرية اليابانية

التقديم للمدارس المصرية اليابانية

خطوات التقدم للمدارس المصرية اليابانية



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