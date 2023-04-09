الأمن المغربي يلقي القبض على شاب قتل سيدة وأخفى جثتها في الثلاجة

تمكنت قوات الأمن بالدار البيضاء من القبض على شاب قتل سيدة بسلاح أبيض ومثل بجثتها، قبل أن يخفي رفاتها في ثلاجة منزله.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني بأنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء.

وكشفت الأبحاث أنه المتورط قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة وأخفى جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء.

وكان الأمن قد عثر على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي قاد إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.