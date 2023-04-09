اعرف فوائد الثوم وقائمة الأشخاص الممنوعين من تناوله

كتبت ميرفت رشاد

في الصيف أو الشتاء ، الربيع أو الخريف ، يصل الثوم عادة إلى جميع المطابخ المنزلية بالعالم، بفضل فوائده الصحية المختلفة ، يحب البعض تناوله نيئًا في الصباح، لتقوية مناعتهم ، إلا أن هناك بعض الأشخاص يجب عليهم تجنب تناول الثوم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل الحموضة ، فإن تناول الثوم يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة، لذا ، يجب عليهم تجنب ذلك، إنه أسوأ عندما يأكله الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حمضية على معدة فارغة.

2. تجنب الثوم إذا كنت تعاني من حساسية المعدة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو حساسية في المعدة هم أيضًا جزء من هذه القائمة لأن تناول الثوم يمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة .

3. مشاكل في التنفس أو الرائحة

هناك من يعاني من مشاكل في التنفس ورائحة الجسم ، لذا لا يجب أكله لتجنب رائحة الفم الكريهة

4. لا تفرط في تناول الثوم إذا كنت تتناول مميعات الدم



غالبًا ما يتم تناول مضادات التخثر، المعروفة باسم مميعات الدم ، من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المرض، يجب أيضًا ألا يستهلكوا الكثير من الثوم لأنه يمكن أن يزيد من تأثير ترقق الدم.

الفوائد الصحية للثوم

الثوم ليس سيئا أو ضارا للجميع ، الثوم رائع للأشخاص الذين ليس لديهم أي مشاكل صحية كبيرة، يحسن جهاز المناعة ويقلل من ارتفاع ضغط الدم ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول، يحتوي الثوم أيضًا على خصائص المضادات الحيوية التي تساعد في مكافحة الالتهابات.

أكل الثوم النيء يصنع المعجزات

بينما يضاف معجون الثوم في الغالب في كل طبق تقريبًا ، يكون تناول الثوم النيء أفضل، يمكنك حتى تقليبها بشكل معتدل بدلاً من طهيها بشدة ، لأن درجة الحرارة المرتفعة يمكن أن تقتل مركب مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم، وهي مسؤولة عن إعطاء خاصية تعزيز المناعة لذا ، لا تطهيه فوق 60 درجة مئوية ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالفوائد الصحية للثوم.