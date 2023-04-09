اليوم السابع
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ارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الأول من 2023 لـ101.3 مليون برميل يوميا

الأحد، 09 أبريل 2023 04:00 ص
ارتفاع الطلب العالمى على النفط الربع الأول من 2023 لـ101.3 مليون برميل يوميا نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى نحو 101.2 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة بلغت 1.8% مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية للاوضاع البترولية بالاسواق العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.6% ليصل إلى حوالي 46.9 مليون برميل يوميا ، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 2.8% ليصل إلى حوالي 54.3 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.3 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى حوالي 55.2 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 46.1 مليون برميل يوميا .


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