إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بالرصيف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص اليوم، فى حادث تصادم سيارة بالرصيف أمام مركز شباب الحمرايا بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف ووقوع مصابين .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من اسراء س م 22 سنة طالبة مصابه اشتباه كسر بالقدمين ، إسراء ن م 22 سنة طالبة مصابة جروح وكدمات ، هاجر م ش 22 سنة مصابة اشتباه كسر بالساعد الايسر ، مالك ط ي 25 سنة مصاب جروح وكدمات ، مجهول الاسم و العنوان 22 سنة غيبوبه تامه واشتباه ما بعد الارتجاج إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى