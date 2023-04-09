اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 4 فلسطينيين في اعتداء المستوطنين على السيارات على أطراف "رام الله"

الأحد، 09 أبريل 2023 01:00 ص
إصابة 4 فلسطينيين في اعتداء المستوطنين على السيارات على أطراف "رام الله" مواجهات فى فلسطين
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أصيب أربعة فلسطينيين مساء السبت، خلال هجوم للمستوطنين على السيارات على المدخل الشمالي لمدينة "البيرة"، المُلاصقة لرام الله، بوسط الضفة الغربية.
 
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت على دوار "عين أيوب" قرب قرية "راس كركر" غرب رام الله، واعتدت على سيارات المواطنين؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.
 
وعلى صعيد متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، وعلى مدخل قرية الطيبة الشرقي شمال شرق المحافظة، وعلى بوابة النبي صالح شمال غرب المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت في سياراتهم.

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