إصابة 4 أشخاص انهار عليهم سقف تحت الإنشاء بمصنع في حى الكوثر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت المنطقة الصناعية بحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج، انهيار سقف تحت الإنشاء أثناء العمل، داخل أحد المصانع الذى يعمل فى إنتاج المنتجات المنزلية البلاستيكية نتج عن الإنهيار إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل 3 منهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت إخطارا يفيد بحدوث إنهيار لسقف تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر داخل مصنع للمستلزمات المنزلية البلاستيكية ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تم إخطار الوحدة المحلية لحى الكوثر بسوهاج والذى قام بعمل الإجراءات اللازمة وتم إخطار الجهات المعنية التى إنتقلت إلى مكان الواقعة وتمت عمل المعاينات المطلوبة لمكان الحادث الذى نتج عنه إصابة 4 أشخاص تبين أنهم عدلى. ب. ا 46 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة، وإصابة علاء. خ. ع 35 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة محمد. أ. ع 25 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة وسحجات بالجسم، تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى بسوهاج لتلقى العلاج، وإصابة محمد. ح. ع بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم رفض نقله للمستشفى وتم عمل الإسعافات اللازمة له بمكان الحادث.

وتم إخطار الجهات المهنية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق فى الواقعة.