اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 03:29 ص
أكرم القصاص
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خطة تطوير محرقة النفايات الخطرة بحى الكوثر بسوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

الخميس، 06 أبريل 2023 03:00 ص
خطة تطوير محرقة النفايات الخطرة بحى الكوثر بسوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور منظومة التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة
سوهاج محمود مقبول

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محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية الحريصة على تطوير منظومة التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة، فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة من خلال تحديث دراسة تطوير المنظومة التى يتم تطبيقها فى المستقبل القريب بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

 

حيث تقوم المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بتعظيم الاستفادة من منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، من خلال وضع آليات العمل للتعاون وذلك فى إطار تجويد الخدمة، والتخلص من النفايات الطبية الزائدة بأمان فى إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى أنها ستسهم فى تقديم فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

اليوم السابع من خلال المعلومات التالية يقدم خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج من خلال علية تطوير محارق النفايات بالكوثر تعرف عليها.

 

1- خطة التطوير تاتى بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج.

2- تجرى الآن الأعمال الخاصة التشطيبات النهائية لمشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالكوثر.

3 - تكلفة المشروع: 50 مليون جنيه.

4 - يخدم المشروع محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

5- السعة الاستيعابية للمشروع: 10 أطنان من النفايات الخطرة.

6 - مكونات المشروع: " مبنى إدارى، 5 غرف تخزين، مغسلة سيارات النفايات، شبكة حماية مدنية، شبكة مرافق، 8 محارق، جهاز فرم نفايات ".

 

مبنى الأمن من الداخل
مبنى الأمن من الداخل

مظلة المحرقة
مظلة المحرقة

مغلسلة للسيارات
مغلسلة للسيارات

مجمع محارق سوهاج
مجمع محارق سوهاج

المحرقة الحاصة بالنافيات من الداخل
المحرقة الحاصة بالنافيات من الداخل

خطوط العمل بالمحرقة
خطوط العمل بالمحرقة

منظر عام للمحارقة
منظر عام للمحارقة

أجهزة ومعدات
أجهزة ومعدات
 

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