خطة تطوير محرقة النفايات الخطرة بحى الكوثر بسوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية الحريصة على تطوير منظومة التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة، فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة من خلال تحديث دراسة تطوير المنظومة التى يتم تطبيقها فى المستقبل القريب بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

حيث تقوم المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بتعظيم الاستفادة من منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، من خلال وضع آليات العمل للتعاون وذلك فى إطار تجويد الخدمة، والتخلص من النفايات الطبية الزائدة بأمان فى إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى أنها ستسهم فى تقديم فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

اليوم السابع من خلال المعلومات التالية يقدم خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج من خلال علية تطوير محارق النفايات بالكوثر تعرف عليها.

1- خطة التطوير تاتى بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج.

2- تجرى الآن الأعمال الخاصة التشطيبات النهائية لمشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالكوثر.

3 - تكلفة المشروع: 50 مليون جنيه.

4 - يخدم المشروع محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

5- السعة الاستيعابية للمشروع: 10 أطنان من النفايات الخطرة.

6 - مكونات المشروع: " مبنى إدارى، 5 غرف تخزين، مغسلة سيارات النفايات، شبكة حماية مدنية، شبكة مرافق، 8 محارق، جهاز فرم نفايات ".