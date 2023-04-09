إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي، وهرت 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من مصطفى سعد الله سعد، 56 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمادة صبرى حموده، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و الشيماء ايهاب السيد، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأسماء جمعه انور،22سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأدهم خالد مصطفى عبده،21سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأم هاشم عبد الرؤف عامر، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح محمد ابراهيم، 45سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،وأحمد طه عبدالله 24سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم زيدان محمد عبدالعاطى، 19سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وهبه ابراهيم زيدان، 36سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورغده عبدالناصر ابراهيم عبدالدايم، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.