إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الدولى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتين نصف نقل وملاكى بالطريق الدولى الساحلى في مركز إدكو.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين نصف نقل وملاكى على الطريق الدولى، بالقرب من عزبة البحيرة التابعة لمركز ادكو.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمركز إدكو لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.